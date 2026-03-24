Winter-Woodstock der Blasmusik 2026: 15.000 Fans feiern in Brixental auf neun Bühnen

Winter-Woodstock der Blasmusik 2026 lockt Tausende ins Brixental

Das Winter-Woodstock der Blasmusik 2026 hat vom 20. bis 22. März im Brixental stattgefunden. Nach Angaben des Artikels feierten dabei rund 15.000 Fans auf neun Bühnen.

Die fünfte Auflage des Festivals verteilte sich auf die Orte Brixen im Thale, Kirchberg in Tirol und Westendorf und zog laut Bericht über 15.000 Besucher an. Auf insgesamt neun Bühnen traten etwa 200 Musiker auf.

Das musikalische Programm reichte von Tanzlmusi bis zu Brass Beats. Zu den Bands und Acts gehörten unter anderem Oimara, die Innsbrucker Böhmische, Rudy MC und die Woodstock Allstar Band. Rudy MC und die Woodstock Allstar Band traten mit einem DJ-Set in Kombination mit Bläsern auf.

In Kirchberg zählten das Gasthaus z’Röhrmoos und die Dorfbühne Pöllmühle zu den Spielorten. In Westendorf fanden Auftritte unter anderem auf der Sonnalm, bei Gerry’s Inn und im Bergrestaurant Talkaser statt. In Brixen im Thale waren der Berggasthof Nieding, die SkiWelt Hütte und der Brixner Stadl Bühnenorte. Die Winter-Woodstock Main Stage befand sich bei der Talstation Hochbrixen.

Bereits ab dem Dienstag vor dem Festival gab es im Brixental eine Warm-Up-Week mit kostenlosen Veranstaltungen. Die Tickets für das Festival 2026 waren laut Bericht rasch ausverkauft, am Freitag des Veranstaltungswochenendes waren nur noch wenige Tagestickets erhältlich.

Ausblick auf 2027

Im Artikel wird der Termin für das Winter-Woodstock der Blasmusik 2027 mit 19. bis 21. März 2027 angegeben. Zudem wird dort genannt, dass Tickets für 2027 über die Plattform ticketwall.at erhältlich seien.

Offene Punkte

Die Angaben zur Zahl der Besucher und zur Einordnung als fünfte Auflage werden im Artikel nicht näher belegt. Auch der Hinweis auf die Verfügbarkeit von Tickets für 2027 bezieht sich ausdrücklich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und kann sich seither geändert haben.