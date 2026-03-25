Verdächtiger Trickdiebstahl in Gratwein-Straßengel: Goldkette im Wert von tausenden Euro gestohlen

Verdacht auf Trickdiebstahl an 70-Jährigem in Gratwein-Straßengel

In Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Trickdiebstahls an einem 70-jährigen Mann. Eine zunächst unbekannte Frau hatte den Mann in einem Carport angesprochen, später stellte er den Verlust einer Goldkette fest.

Der 70-Jährige fuhr am Dienstag vor einer Woche gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw in das Carport seines Mehrparteienhauses. Dort erschien eine unbekannte Frau, die scheinbar nach Hilfe suchte und dem Mann Sex anbot. Sie berührte ihn im Intimbereich, woraufhin der Mann das Angebot ablehnte und sich aus der Umklammerung befreite.

Unmittelbar nach der Begegnung kontrollierte der Mann seine Hosentaschen und stellte fest, dass sich seine Brieftasche weiterhin darin befand. Erst später in seiner Wohnung bemerkte er, dass seine Goldkette fehlte. Die fehlende Kette soll nach Angaben des Mannes einen Wert von mehreren tausend Euro haben.

Eine Woche nach dem Vorfall erstattete der 70-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls. Die Polizei fahndet nach einer Tatverdächtigen und veröffentlichte eine Personenbeschreibung.

Die gesuchte Frau wird auf ein Alter von etwa 30 bis 50 Jahren geschätzt. Sie soll 160 bis 165 Zentimeter groß und von stämmiger Statur sein, ein rundliches Gesicht sowie braune, lockige Haare haben und mit dunklerer Hautfarbe beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug sie den Angaben zufolge einen braunen Umhang und ein süßlich riechendes Parfum.

Offene Punkte

Es ist nicht abschließend gesichert, auf welche Weise die Goldkette entwendet wurde. Der Wert der Kette von mehreren tausend Euro beruht auf der Angabe des Mannes. Das Alter der gesuchten Frau ist eine Schätzung. Der genaue Tatzeitpunkt ist im Zusammenhang mit dem Veröffentlichungsdatum nur als „Dienstag vor einer Woche“ eingegrenzt.