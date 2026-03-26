Unfallflucht in Graz-Puntigam: Autolenker hinterlässt Spur der Verwüstung und wird betrunken erwischt

Autolenker flüchtet nach Unfall in Graz-Puntigam

Im Grazer Bezirk Puntigam hat sich am Mittwochabend am Spitzäckerweg ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto prallte gegen die Seitenwand einer Garage und blieb in der Mauer stecken.

Der Lenker des Wagens verließ nach dem Unfall die Unfallstelle. Bei dem Vorfall wurden ein Zaun und ein in der Garage abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

Nach bisherigen Angaben kam der Autolenker gegen 18.00 Uhr von der Fahrbahn ab. Die Ursache dafür ist unbekannt. Das Fahrzeug durchbrach in der Folge einen Zaun, touchierte das in der Garage befindliche Auto und krachte schließlich in die Garagenmauer.

Etwa eine Dreiviertelstunde nach dem Unfall konnten Polizeibeamte den Lenker ausforschen. Der 55-jährige Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde an seiner Wohnadresse angetroffen.

Mit dem Mann wurde ein Alkotest durchgeführt, der eine leichte Alkoholisierung ergab. Der 55-Jährige wurde angezeigt.