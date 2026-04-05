Tirol setzt auf Pedalpower: Mehr Fahrradverkehr und Millioneninvestitionen in neue Radwegprojekte

Mehr Radverkehr und neue Radwegprojekte in Tirol

In Tirol ist im vergangenen Jahr an den Radzählstellen des Landes ein Anstieg des Radverkehrs verzeichnet worden. Gleichzeitig investiert das Land weiter in den Ausbau der Radinfrastruktur und plant zusätzliche Projekte.

An den 44 Radzählstellen des Landes wurden im Vorjahr rund 11,4 Millionen Auslösungen gezählt. Das waren nach Angaben des Landes Tirol etwa 300.000 Fahrten beziehungsweise drei Prozent mehr als 2024. E-Bikes und E-Scooter werden an diesen Zählstellen bei den Durchfahrten miterfasst.

Radfahren erfreut sich laut den Daten der Zählstellen steigender Beliebtheit. Das Land Tirol führt den Zuwachs insbesondere auf Trends in der E-Mobilität und den Ausbau der Radwege zurück. In der Landeshauptstadt Innsbruck werden die meisten Fahrten mit Rad oder E-Roller registriert.

In Innsbruck wurden im Jahr 2022 rund 19 Prozent der täglichen Wege mit dem Fahrrad oder E-Roller zurückgelegt. Am Burggraben im Zentrum der Stadt wurden an einem Tag 4.000 Fahrten gezählt.

Investitionen in Radwege

Das Land Tirol hat im Jahr 2025 sieben Millionen Euro in Radwegprojekte investiert. Am Stubaitalradweg im Bezirk Innsbruck-Land wurde der Abschnitt Telfes – Unterberg fertiggestellt, in Mieders eine Unterführung gebaut und eine Anbindung an den Bahnhof Fritzens-Wattens umgesetzt.

Im Bezirk Reutte wurde der Lechradweg bei Pflach und bei Musau saniert. Auch für das Jahr 2026 sind in Tirol weitere Projekte im Bereich Radwege vorgesehen.

Laut Land ist Ziel der Investitionen, die Mobilität der Tirolerinnen und Tiroler im Alltag zu verbessern. Zudem sollen attraktive Radwanderwege, Mountainbikerouten und Single Trails für Freizeit und Tourismus bereitgestellt werden.

Bewegung im Alltag

Laut Land gelingt es österreichweit nur etwa einem Viertel der Bevölkerung, tägliche Bewegung in den Alltag zu integrieren, etwa durch das Zurücklegen kurzer Wege mit dem Rad oder zu Fuß. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO würde bereits solche tägliche Bewegung helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.