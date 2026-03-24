Teilsperrung des Gaisberg-Rundwanderwegs: Holzarbeiten erfordern Sicherheitsmaßnahmen bis April

Gaisberg-Rundwanderweg ab sofort gesperrt

Der Rundwanderweg auf dem Gaisberg über der Stadt Salzburg ist ab sofort gesperrt. Die Sperre gilt ab der Zistelalm und bleibt bis Ende April aufrecht.

Seit Wochenbeginn sind Arbeiter am Gaisberg im Einsatz, um abgestorbene Bäume und Schadholz zu beseitigen. In diesem Zusammenhang bleibt der betroffene Abschnitt des Rundwanderwegs vorübergehend geschlossen.

Die Information zur Sperre wurde von Gaisberg-Koordinator und Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) bekanntgegeben. Der Beitrag zur Sperre des Rundwanderwegs wurde von der Redaktion von salzburg.ORF.at veröffentlicht.