Steiermark: Vegetarisch-vegane Kochausbildung noch ein Exot unter den Lehrberufen
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Vegetarische und vegane Kochausbildung in der Steiermark bleibt Nische

In der Steiermark gibt es seit dem Vorjahr die Möglichkeit, eine vegetarische Kochlehre zu absolvieren. Die vegetarisch-vegane Kochlehre ist in ganz Österreich ebenfalls erst seit dem Vorjahr verfügbar.

Aktuell wird das Angebot nur von wenigen angehenden Köchinnen und Köchen genutzt. Darauf weisen die Zahlen zur vegetarisch-veganen Kochausbildung hin.

Derzeit sind in der Steiermark drei Lehrlinge in der vegetarisch-veganen Kochausbildung gemeldet. Österreichweit befinden sich aktuell elf Lehrlinge in dieser Ausbildung.

In der klassischen Kochlehre ist die Zahl der Auszubildenden deutlich höher: In der Steiermark gibt es derzeit 240 angehende Köchinnen und Köche in dieser Lehrform.

Klaus Friedl ist Fachgruppenobmann Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Ein Online-Beitrag, der sich mit der Situation der vegetarischen und veganen Kochausbildung befasst, wurde am 5. April 2026 veröffentlicht.

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