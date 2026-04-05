Steiermark: Vegetarisch-vegane Kochausbildung noch ein Exot unter den Lehrberufen

Vegetarische und vegane Kochausbildung in der Steiermark bleibt Nische

In der Steiermark gibt es seit dem Vorjahr die Möglichkeit, eine vegetarische Kochlehre zu absolvieren. Die vegetarisch-vegane Kochlehre ist in ganz Österreich ebenfalls erst seit dem Vorjahr verfügbar.

Aktuell wird das Angebot nur von wenigen angehenden Köchinnen und Köchen genutzt. Darauf weisen die Zahlen zur vegetarisch-veganen Kochausbildung hin.

Derzeit sind in der Steiermark drei Lehrlinge in der vegetarisch-veganen Kochausbildung gemeldet. Österreichweit befinden sich aktuell elf Lehrlinge in dieser Ausbildung.

In der klassischen Kochlehre ist die Zahl der Auszubildenden deutlich höher: In der Steiermark gibt es derzeit 240 angehende Köchinnen und Köche in dieser Lehrform.

Klaus Friedl ist Fachgruppenobmann Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Ein Online-Beitrag, der sich mit der Situation der vegetarischen und veganen Kochausbildung befasst, wurde am 5. April 2026 veröffentlicht.