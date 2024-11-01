Konflikt zwischen Gerhard Köfer und ÖGB in Spittal beigelegt

Im Streit um die Gewerkschaftswahl im Rathaus Spittal haben sich der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB), René Willegger und Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) auf einen Vergleich geeinigt. Damit sollen die seit Mitte November 2025 andauernden Auseinandersetzungen beendet werden.

In einer gemeinsamen Erklärung werden alle bisher erhobenen Vorwürfe vollständig zurückgezogen und als unbegründet bezeichnet. Der ÖGB verpflichtet sich im Rahmen der Einigung zu einer Veröffentlichung sowie zur Zahlung von 18.000 Euro Kostenersatz.

Im Gegenzug zieht Gerhard Köfer seine rechtlichen Schritte zurück. Der vereinbarte Vergleich wird rechtswirksam, sofern er nicht bis 13. April widerrufen wird.

Auslöser des Konflikts waren gegenseitige Vorwürfe im Zusammenhang mit den Gewerkschaftswahlen im Rathaus Spittal. Der ÖGB hatte Köfer nach der Wahl Amtsmissbrauch und Verletzung des Datenschutzes vorgeworfen und zudem behauptet, er habe eine Mitarbeiterin unter Druck gesetzt. Köfer bestritt diese Vorwürfe und warf der Gewerkschaft vor, Mitglieder mit falschen Versprechungen angeworben zu haben.