Regierung nähert sich Einigung zu Social-Media-Altersgrenze

Bei der geplanten Altersgrenze für die Nutzung von Social Media zeichnet sich in der österreichischen Bundesregierung eine Einigung ab. Die konkrete Altersgrenze für ein mögliches Verbot ist allerdings noch Gegenstand von Verhandlungen.

Das Büro von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ), Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) sowie NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter hat einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigt. Laut APA könnte eine Einigung zur Social-Media-Altersgrenze mit einer Einigung auf eine Oberstufen-Lehrplanreform verbunden werden, wobei offen ist, ob es dazu tatsächlich kommt.

International existieren unterschiedliche Ansätze, bis zu welchem Alter eine Beschränkung der Nutzung von Social Media als sinnvoll erachtet wird. In der EU wird an einem zweistufigen Verfahren zur Authentifizierung gearbeitet, zu dem es nach Angaben aus österreichischen Regierungskreisen einen engen Austausch mit Brüssel gibt.

Umstritten ist weiterhin die Frage einer möglichen Klarnamenspflicht im Internet. Die ÖVP spricht sich für eine solche Pflicht aus, während SPÖ und NEOS dagegen sind. Brandstötter begründet die ablehnende Haltung der NEOS unter anderem mit dem Schutz der Anonymität von Personen, die online kritisch über autoritär regierte Staaten schreiben oder ihre sexuelle Orientierung nicht öffentlich gemacht haben.

Offene Punkte

Die konkrete Ausgestaltung der Altersgrenze ist noch nicht festgelegt. Ebenfalls noch nicht entschieden ist, ob eine Klarnamenspflicht eingeführt wird.