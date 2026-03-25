Politik und Finanzen in Wien: Neue Ämter und mehr Fördermittel auf der Gemeinderat-Agenda

Wiener Gemeinderat tagt zu Personalentscheidungen und Förderungen

Am 25. März 2026 tritt der Wiener Gemeinderat zu einer Sitzung zusammen. Dabei werden personelle Änderungen in der Stadtregierung sowie mehrere Förderentscheidungen behandelt.

Elke Hanel-Torsch (SPÖ) wird als neue Wohnbau- und Frauenstadträtin angelobt. Außerdem übernimmt Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) das Amt der Vizebürgermeisterin von Wien.

Hanel-Torsch ist 44 Jahre alt und Juristin. Vor ihrer Angelobung war sie Nationalratsabgeordnete, Chefin der Mietervereinigung Wien und Vorsitzende der SPÖ Margareten. Sie spricht von einem „neuen beruflichen Lebensabschnitt“ und nennt als zentrale Anliegen den Schutz von Mieterinnen und Mietern sowie das Grundrecht auf leistbares, qualitätsvolles und sicheres Wohnen.

Die bisherige Wohnbau- und Frauenstadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ) hatte im Februar ihren Rückzug aus ihren Funktionen bekannt gegeben. Sie war seit 2018 Stadträtin und seit 2020 Vizebürgermeisterin von Wien. Gaál wechselt in den Vorstand der Sozialbau AG und wird ihre Tätigkeit dort Anfang April 2026 beginnen. Am Dienstag vor der Sitzung hielt sie im Wiener Landtag ihre Abschiedsrede.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht zudem eine Erhöhung der Fördermittel für die Wiener Ordensspitäler. Für das Jahr 2026 sind 174 Millionen Euro an Förderungen vorgesehen, um 40 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Mittel gehen an sieben Krankenhäuser, darunter die Barmherzigen Brüder, das Franziskus-Spital und das Orthopädische Spital Speising in Wien.

Der Verein „ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“ soll von der Stadt Wien eine Förderung erhalten. Der Gemeinderat wird für das Jahr 2026 eine Unterstützung in Höhe von 93.575 Euro genehmigen.

Außerdem befasst sich der Gemeinderat mit einem „Private Public Partnership“-Vertrag zur Errichtung des Bildungscampus Nordwestbahnhof in der Brigittenau. Der dort geplante Schulneubau soll Platz für rund 1.600 Kinder und Jugendliche bieten.