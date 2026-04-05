Ostermarathon in Salzburgs Kirchen: Wie Pfarrer die Osterfeiertage stemmen

Ostern in der Erzdiözese Salzburg: Viele Pfarren, viele Gottesdienste

Über die Osterfeiertage haben zahlreiche Pfarrer der katholischen Erzdiözese Salzburg ein besonders hohes Arbeitspensum zu bewältigen. Innerhalb weniger Tage werden viele Gottesdienste gefeiert, oft in mehreren Pfarrgemeinden gleichzeitig.

In Salzburg betreut ein Pfarrer im Durchschnitt drei Pfarren. Viele Geistliche zelebrieren daher in der Osterzeit eine große Zahl an Gottesdiensten in kurzen Zeitabständen.

Größter Pfarrverband im Tennengau

Im Tennengau mit Hallein befindet sich der größte Pfarrverband im Bundesland Salzburg. Dieser Verband umfasst acht Pfarren, in denen nur ein Pfarrer eingesetzt ist.

Pfarrer Markus Danner ist in diesem Pfarrverband tätig. Er feiert nach eigenen Angaben die Messen von Karfreitag bis Ostermontag im Grunde alle doppelt. Er beschreibt die Osterzeit für sich als erfüllend und zugleich etwas anstrengend.

Neben Auferstehungsfeiern auf dem Dürrnberg und in Hallein hält Markus Danner auch eine Messe für iranische Gläubige. Er verweist auf gute Organisation als Voraussetzung dafür, alle Osterfeiern durchführen zu können, und hebt ein großes Team im Hintergrund hervor, das ihn unterstützt. Nach seinen Angaben beginnt die Planung für das kommende Arbeitsjahr im Mai, im Herbst steht dann fest, wer wann welchen Gottesdienst feiern wird.

Pfarrverband Salzburg-Mitte mit sechs Standorten

Im Pfarrverband Salzburg-Mitte gibt es sechs Standorte. Pfarrer Alois Dürlinger wird dort von Pastoral- und Pfarrassistenten unterstützt. Zu den Mitarbeitenden zählt auch Severin Korsin, der als Pastoral- oder Pfarrassistent tätig ist.

Severin Korsin gibt an, am Ostersonntag zwei Messen zu betreuen und für die Pfarren Morzg und Gneis mitzuständig zu sein. Er beschreibt die Osterzeit als intensive Zeit.

Bei voller Liturgie an allen Standorten wäre im Pfarrverband Salzburg-Mitte an Ostern mit rund 39 Gottesdiensten zu rechnen. Nach Angaben von Pfarrer Alois Dürlinger haben an den Kartagen jeweils zwei Nachbarpfarren je einen Gottesdienst eingespart und laden dann in die Nachbarpfarre ein. Infolge dieser Zusammenlegungen von Gottesdiensten wurde die Zahl der Messen reduziert; an den Kartagen fanden im betreffenden Jahr 22 Gottesdienste statt.

Reaktionen auf zusammengelegte Gottesdienste

Andreas Schwarz, Obmann des Pfarrgemeinderates in Salzburg-Gneis, berichtet von negativen Reaktionen auf die Zusammenlegung von Gottesdiensten. Manche Menschen vermissen demnach die Messe in der eigenen Kirche.

Pfarrer Alois Dürlinger bezeichnet die Situation als Balance-Akt, um die Gemeinschaft lebendig zu halten. Das Osterfest wird für viele Pfarrer als theologisch-seelsorgerischer Marathon beschrieben.