Osterfeuer am Petersberg: Tradition beleuchtet die Dunkelheit und stärkt die Feuerwehrjugend

Traditionelles Osterfeuer am Petersberg in Ternitz zieht viele Menschen an

Am Petersberg in Ternitz im Bezirk Neunkirchen ist am Karsamstagabend ein traditionelles Osterfeuer entzündet worden. Zahlreiche Menschen versammelten sich dazu vor der Kirche am Petersberg.

Dem Entzünden des Feuers ging eine Auferstehungsmesse in der Kirche am Petersberg voraus. Das Osterfeuer wurde vor der Kirche abgebrannt und als beliebtes Osterfeuer beschrieben.

Viele Osterfeuer im Land werden auf Bergen entzündet und sind von weitem sichtbar. Auch am Petersberg hatten Besucherinnen und Besucher auf dem Weg dorthin zahlreiche weitere Osterfeuer gesehen.

Positive Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern

Moritz Decker aus Neulengbach im Bezirk St. Pölten äußerte sich positiv über das Osterfeuer am Petersberg. Er sagte, das Feuer sei groß und bringe Licht ins Dunkel und berichtete, er habe bereits bei der Anfahrt zahlreiche Osterfeuer gesehen.

Die Ternitzerin Lisi Kögler bezeichnete den Petersberg als ihren Hausberg. Sie erklärte, das Osterfeuer sei schön und Feuerschauen sei für sie beruhigend und meditativ.

Fabian Ebner aus Wöllersdorf-Steinabrückl im Bezirk Wiener Neustadt nannte das Osterfeuer einen schönen Brauch. Er betonte, dieser Brauch solle nicht verloren gehen.

Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützung der Feuerwehrjugend

Das Osterfeuer wurde als Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Dunkelstein bezeichnet. Laut Christoph Posch von der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Dunkelstein war das Areal rund um das Feuer großzügig abgesperrt worden, um Verletzungen oder Verbrennungen zu verhindern.

Nach Angaben aus der Feuerwehrfreizeit freute sich Amir Grigoryan, Mitglied der Feuerwehrjugend, über die vielen Besucherinnen und Besucher beim Osterfeuer. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kam der Feuerwehrjugend zugute. Mit dem Geld wird die Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses finanziert.

Grünschnitt als Grundlage für das Feuer

In den Wochen vor dem Osterfeuer konnten Menschen aus der Region Grünschnitt und Gartenabfälle am Petersberg abgeben. Für die Abgabe wurde ein kleiner Unkostenbeitrag verlangt.

Die abgegebenen Grünschnitte und Gartenabfälle wurden zu einem Haufen aufgetürmt. Dieser Haufen wurde am Karsamstag beim traditionellen Osterfeuer verbrannt.

Hinweis auf mögliche Ursprünge des Brauchs

Es wird darauf verwiesen, dass mancherorts Osterfeuer auf heidnische Bräuche des Winteraustreibens zurückgeführt werden. In einer Bildbeschreibung wird ein loderndes Osterfeuer gezeigt und ebenfalls auf mögliche heidnische Wurzeln des Brauchs hingewiesen.