Niederösterreich auf neuen Tönen: Musikschulen erweitern Angebot zu Kunst und Kultur ab Schuljahr 2026/27

Niederösterreich fasst Musikschulen zu Musik- und Kunstschulen zusammen

In Niederösterreich werden mit Beginn des Schuljahres 2026/27 insgesamt 113 Musikschulen zu 74 Musik- und Kunstschulen zusammengefasst. Damit ist eine Erweiterung des bisherigen Fächerangebots verbunden.

In den betroffenen Einrichtungen sollen neben Musik künftig zusätzliche Kunstfächer unterrichtet werden. Ab dem Schuljahr 2026/27 können alle niederösterreichischen Musikschulen, die das möchten, zu Musik- und Kunstschulen werden.

Erweitertes Fächerangebot und neue Fachbereiche

Die Umstellung zu Musik- und Kunstschulen umfasst eine Ausweitung des Angebots über Musik, Tanz und darstellende Kunst hinaus. Zusätzlich sollen bildende Kunst, Medienkunst und Literatur als eigene Fachbereiche angeboten werden.

Nach Angaben des MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich ist etwa ein Drittel der Musikschulen im Bundesland an der Erweiterung um Kunstfächer interessiert. In ausgewählten Musikschulen wurden entsprechende Fächer bereits im Rahmen eines Pilotprojekts unterrichtet.

Strukturelle Änderungen und neue Mindestgröße

Im Zuge der Umstellung wird die Administration der Musik- und Kunstschulen gebündelt. Teilnehmende Gemeinden haben dafür Gemeindeverbände für eine gemeinsame Musikschule gegründet.

Die vom Land Niederösterreich förderbare Mindestgröße einer Musikschule lag bisher bei 100 Wochenstunden Unterricht und soll ab Herbst bei 300 Wochenstunden liegen. Laut einer Aussendung soll die Berufssicherheit für Lehrende steigen.

Gesetzliche Grundlage und aktuelles Musikschulwesen

Die Änderungen basieren auf einer Novelle des NÖ Musikschulgesetzes, die im Dezember 2023 im niederösterreichischen Landtag beschlossen wurde. Die Novelle tritt mit 1. September in Kraft. Als Landeshauptfrau von Niederösterreich ist Johanna Mikl-Leitner in diesem Zusammenhang zitiert.

Derzeit werden im niederösterreichischen Musikschulwesen 63.000 Schülerinnen und Schüler von 2.150 Lehrenden unterrichtet. Insgesamt 515 von 573 Gemeinden in Niederösterreich sind in das Musikschulwesen eingebunden.