Modernisierung des Wasserkraftwerks Rosenburg: Einigung erzielt, Umweltschützer eingebunden

Einigung über Zukunft des Wasserkraftwerks Rosenburg erzielt

Beim historischen Wasserkraftwerk Rosenburg im Bezirk Horn ist ein langjähriger Streit über die Zukunft des Standorts beigelegt worden. Zwischen den beteiligten Parteien wurde eine Einigung erzielt, die eine Modernisierung des Kraftwerks vorsieht.

Der Energiedienstleister EVN modernisiert das Wasserkraftwerk und kommt Natur- und Umweltschutzorganisationen im Rahmen der Einigung in mehreren Punkten entgegen.

Geplant ist die Modernisierung des Krafthauses, der technischen Anlagen und der Staumauer. Stauhöhe und Fallhöhe sollen dabei erhalten bleiben. Als zusätzliche freiwillige Begleitmaßnahme ist eine höhere Wasserabgabe über den Umlaufberg vorgesehen.

Weitere Begleitmaßnahmen umfassen Schotterzugaben im Oberlauf des Kamp. Laut EVN erfolgte die Einigung nach mehreren Gesprächsrunden, die unter der Federführung des niederösterreichischen Umweltanwalts Tom Hansmann stattfanden.

Umweltschützer hatten in früheren EVN-Plänen zur Modernisierung einen unverhältnismäßigen Eingriff in ein Naturgebiet gesehen. Gegen die Ende 2015 präsentierten umfangreichen Pläne formierte sich Widerstand; dem Unternehmen wurde unter anderem „mutwillige Naturzerstörung in Schutzgebieten“ vorgeworfen.

Die EVN rechnete damals mit einem positiven UVP-Bescheid, zog die früheren Kraftwerkspläne für Rosenburg jedoch im Jänner 2024 zurück. Begründet wurde dieser Schritt damit, jahrelange Gerichtsprozesse vermeiden zu wollen.

EVN-Sprecher Stefan Zach bezeichnete die nun gefundene Lösung in einer Aussendung als „guten Kompromiss im Sinne des Großen und Ganzen“ und sprach von einem möglichen guten Start für die zukünftige Zusammenarbeit mit maßgeblichen Umweltschutz-NGOs. Umweltanwalt Tom Hansmann hob in der Aussendung den Mut, das Durchhaltevermögen und ein wertschätzendes Miteinander aller Beteiligten bei den Gesprächen hervor.

Beim Hochwasser 2002 waren Teile der Wehranlage des Kraftwerks Rosenburg weggerissen worden. Die beschädigten Teile wurden in den folgenden Jahren nur provisorisch saniert.