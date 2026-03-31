Mariahilfer Platz in Graz: Umsichtiges Umdenken schafft Platz für Trauer und Gedenken

Mariahilfer Platz in Graz wird zum „Ort der Erinnerung“

Von 7. bis 10. April wird der Mariahilfer Platz im Zentrum von Graz in einen „Ort der Erinnerung“ umgestaltet. Die temporäre Gestaltung richtet sich an Menschen, die sich mit Fragen rund um Tod und Trauer auseinandersetzen möchten.

Der „Ort der Erinnerung“ ist als Ort der Stille, des Austauschs und der Reflexion konzipiert und steht allen Interessierten offen.

Im Mittelpunkt steht eine begehbare Installation in Form einer symbolischen Grabstelle. Diese ist in eine Art Park mit Bäumen, Pflanzen und Sitzgelegenheiten eingebettet. Besucherinnen und Besucher können ihre Gedanken, Erinnerungen oder Fragen auf Kärtchen schreiben und diese an einem „Baum der Erinnerung“ anbringen.

Begleitet wird die Veranstaltung von den Trauerrednern Albin Sampel und Lena Mileder. Zudem steht psychologisch geschultes Fachpersonal für Gespräche zur Verfügung. Eine sogenannte „Friedhofsbank“ bietet Trauernden die Möglichkeit, Unterstützung zu erhalten.

Am „Ort der Erinnerung“ sind auch musikalische Beiträge geplant. Dazu zählt unter anderem ein Beitrag der Mezzosopranistin der Oper Graz, Uschi Plautz.

Ergänzt wird das Angebot durch Vorträge zu den Themen Vorsorge, digitaler Nachlass und neue Formen des Gedenkens. Die Floristin Petra Hütter fertigt vor Ort Kränze und Arrangements an, mit denen die Bedeutung von Blumen als Ausdruck von Erinnerung erlebbar gemacht werden soll.