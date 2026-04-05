Hochwasserschutz Feldkirch: Abschlussphase beginnt, Kostenüberschreitung von über 4 Millionen Euro

Hochwasserschutz Feldkirch geht in letzte Projektphase

Das Projekt „Hochwasserschutz Feldkirch“ befindet sich in der abschließenden Phase. Der Projektabschluss ist für den Sommer 2026 vorgesehen.

Seit Donnerstag vor der Veröffentlichung ist die Montfortbrücke in Feldkirch wieder für den Verkehr geöffnet. Auch die direkte Fußwegverbindung zwischen Schillerstraße und Hirschgraben über die neue Montfortbrücke ist wieder möglich.

Arbeiten in der Kapfschlucht und Sperren Anfang April

Am 7. und 8. April muss der ausgekragte Teil der Kapfschlucht für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden. Die Stadt Feldkirch weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum Asphaltierungsarbeiten und abschließende Bodenmarkierungen vorgesehen sind.

Für die Dauer der Sperre ist eine Umleitung über den Margarethenkopf eingerichtet. In der Kapfschlucht wurde im Zuge des Projekts der Flussquerschnitt aufgeweitet, um die Abflusskapazität zu erhöhen. Zudem entstanden eine Verkehrsgalerie mit darüberliegender Straße und eine Auskragung für den Fuß- und Radverkehr.

Brückenbau und weitere Maßnahmen

Seit 2022 wird am Hochwasserschutz in Feldkirch gearbeitet. Die alte Heilig-Kreuz-Brücke wurde abgetragen und durch einen Neubau ersetzt. Die Montfortbrücke wurde neu gebaut und angehoben, um die technischen Vorschriften für den Hochwasserschutz einzuhalten.

Nach Ostern werden die Behelfsbrücke und der provisorische Fußgängersteg bei der Montfortbrücke zurückgebaut. Ebenfalls nach Ostern soll der Bevölkerung das neue Verkehrs- und Informationskonzept für die letzten Baumonate vorgestellt werden.

Arbeiten bis Juni und voraussichtliche Verkehrsbehinderungen

Zwischen Ende April und Juni werden in den angrenzenden Flächen rund um die Montfortbrücke Infrastrukturleitungen erneuert, Flächen auf Endniveau gebracht und Oberflächen neu gestaltet. Während dieser Arbeiten ist im Bereich der Vorstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Nach Angaben von Christoph Selner-Brunner von der Stadt Feldkirch sollen ab Juni 2026 alle Verkehrsverbindungen in dem Bereich wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Kostenentwicklung des Projekts

Die Kosten für das Projekt „Hochwasserschutz Feldkirch“ belaufen sich auf 28,62 Millionen Euro. Die ursprüngliche Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 lag bei rund 24 Millionen Euro.

Christoph Selner-Brunner führt die Kostensteigerung auf allgemeine Preis- und Indexentwicklungen sowie auf unvorhergesehene geologische Erschwernisse beim Felsabtrag zurück.