Gewerkschaft gegen Bürgermeister: Köfers Prozesskosten auf dem Prüfstand der Gemeindeaufsicht

Rechtsstreit zwischen ÖGB und Spittaler Bürgermeister Köfer sowie Prüfung der Prozesskosten

Zwischen dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und dem Spittaler Bürgermeister Gerhard Köfer läuft ein Rechtsstreit. Parallel dazu wird die vom Stadtsenat beschlossene Finanzierung von Köfers Prozesskosten durch die Gemeindeaufsicht des Landes geprüft.

Gerhard Köfer ist Bürgermeister von Spittal und gehört dem Team Kärnten an. Auslöser der Auseinandersetzung sind Vorwürfe des Kärntner ÖGB-Präsidenten Rene Willegger, Köfer habe sich als Bürgermeister unzulässig in die ÖGB-Wahlen im Rathaus eingemischt. Köfer hat daraufhin geklagt.

Vergleich zwischen ÖGB und Köfer noch nicht rechtskräftig

Zwischen dem ÖGB und Gerhard Köfer wurde ein Vergleich ausgehandelt, der zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht rechtskräftig ist. Dieser Vergleich wurde in den Medien bekannt, was beim ÖGB für Verärgerung sorgte. Ob der Vergleich von beiden Seiten angenommen wird, ist offen.

Der ÖGB kann den Vergleich widerrufen, dafür besteht eine Frist bis 13. April. Ein ÖGB-Sprecher in Kärnten sowie der ÖGB-Anwalt in Wien äußerten sich auf Anfrage nicht zur Frage, ob der Vergleich angenommen oder widerrufen wird. Laut dem Anwalt von Gerhard Köfer müsste der ÖGB bei Zustandekommen des Vergleichs Prozesskosten von rund 18.000 Euro tragen. Der Ausgang des Rechtsstreits ist derzeit ungewiss.

Finanzierung der Prozesskosten und Beschwerde bei Gemeindeaufsicht

Der ÖGB-Regionalsekretär in Spittal, Andreas Unterrieder, machte öffentlich, dass der Stadtsenat in Spittal beschlossen habe, den Prozess von Gerhard Köfer zu finanzieren. Nach seinen Angaben würde damit der Steuerzahler die Prozesskosten des Bürgermeisters tragen.

Unterrieder hat wegen der Kostenübernahme einen Beschwerdebrief an die Gemeindeaufsicht des Landes übermittelt. Dort wird die Beschwerde geprüft. Der Leiter der Gemeindeaufsicht, Stefan Primosch, bestätigte die Prüfung und kündigte an, dass es in etwa zwei Wochen ein Ergebnis geben soll.

Die Gemeindeaufsicht hat eine Stellungnahme der Stadtgemeinde Spittal angefordert. Geprüft wird unter anderem, ob der Stadtsenat die Kostenübernahme für den Prozess von Gerhard Köfer überhaupt beschließen durfte und ob Köfer selbst bei der Beschlussfassung mitstimmen durfte. Der Ausgang des Prüfverfahrens ist noch offen.