Gewaltschutz hoch im Kurs: Steirische Polizei und Gewaltschutzzentrum intensivieren Zusammenarbeit mit Tour de Police

„Tour de Police“: Polizei und Gewaltschutzzentrum Steiermark intensivieren Zusammenarbeit

Das Gewaltschutzzentrum Steiermark und die Polizei wollen künftig verstärkt zusammenarbeiten, um die Gewaltprävention weiter zu stärken. Im Rahmen der Aktion „Tour de Police“ sind bis in den Mai hinein Treffen in allen Grazer Polizeiinspektionen vorgesehen.

Bereits jetzt gibt es Vernetzungstreffen und Schulungen zwischen Gewaltschutzzentrum und Polizei. Die neue Maßnahme soll die bestehende Zusammenarbeit vertiefen.

Das Gewaltschutzzentrum verfügt in der Steiermark über acht Standorte. An der „Tour de Police“ nehmen nach Angaben des Artikels zwölf Grazer Polizeiinspektionen teil. Im Rahmen der Aktion besucht das Gewaltschutzzentrum jede dieser Inspektionen und spricht dort mit Beamtinnen und Beamten über Gewaltschutz.

Bei den Gesprächen werden laut der Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark, Marina Sorgo, unter anderem Fragen zum Erleben von Einsätzen, zu Problemen, zu Wünschen an das Gewaltschutzzentrum, zum Wissen über dessen Arbeit sowie zu aktuellen Themen der Beamtinnen und Beamten besprochen.

Der Grazer Stadtpolizeikommandant heißt Thomas Heiland. Er erklärt, dass die Zahl der Gewalttaten grundsätzlich nicht steige, das Dunkelfeld jedoch in den vergangenen Jahren deutlich besser ausgeleuchtet werden konnte. Heiland führt dies auf Informations- und Präventionskampagnen zurück und betont, dass es im Opferbereich wichtig ist, Anzeige zu erstatten oder die Polizei zu rufen.

Die Polizistinnen und Polizisten in Graz verhängen dem Artikel zufolge jährlich etwa 600 Wegweisungen. Laut einer Studie der Universität Graz wird zudem jede dritte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt.

Offene Punkte

Im Artikel wird nicht angegeben, wann die „Tour de Police“ genau begonnen hat. Auch die Inhalte der bereits bestehenden Vernetzungstreffen und Schulungen sowie nähere Details zur zitierten Studie der Universität Graz werden nicht näher beschrieben. Ob die Zahl der Wegweisungen in den vergangenen Jahren konstant ist oder sich verändert hat, bleibt ebenfalls offen.