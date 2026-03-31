Fußball-WM in Salzburg: Public Viewing abgespeckt, aber alles andere als Ausgeschlossen

Salzburg plant abgespecktes Public Viewing zur Fußball-WM in Klessheim

In der Stadt Salzburg soll es während der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer ein Public Viewing geben. Nach längerer Unsicherheit über öffentliche Übertragungen der WM-Spiele ist nun eine abgespeckte Lösung vorgesehen.

Die Pläne wurden von Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) vorgestellt. Er kündigte an, dass typische Fanzonen in der Innenstadt für das Public Viewing ausgeschlossen sind.

Übertragungen am Parkplatz beim Stadion Klessheim

Vorgesehen sind Liveübertragungen von WM-Spielen auf dem Parkplatz beim Stadion Klessheim. Die Stadt Salzburg will dafür die notwendige Videowand bereitstellen oder deren Finanzierung übernehmen. Im Stadion selbst ist kein Public Viewing geplant.

Als Begründung gegen Übertragungen im Stadion wird eine mögliche Schädigung des Rasens genannt. Stattdessen soll das Public Viewing als gemeinsame Lösung mit dem Getränkevermarkter Red Bull und der Gemeinde Wals-Siezenheim umgesetzt werden.

Rahmenbedingungen durch Spielorte und Ankickzeiten

Die Fußball-WM wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Der Zeitunterschied zu Mitteleuropa beträgt bis zu neun Stunden. Mehr als die Hälfte der Vorrundenspiele beginnt zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

Für Übertragungen in Klessheim kommen unter anderem das Vorrundenspiel Österreich gegen Argentinien sowie mögliche Achtel- oder Viertelfinalspiele der österreichischen Mannschaft in Betracht. Welche Spiele konkret gezeigt werden, stand zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht fest.

Konzeptpräsentation nach Ostern

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe waren noch nicht alle Details des Public-Viewing-Konzepts ausgearbeitet. Nach Ostern soll das fertige Konzept öffentlich präsentiert werden.

Die Ankündigung der Pläne erfolgte am 31. März 2026.