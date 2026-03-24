Frühjahrsputz für Reutte: Gemeinde mobilisiert zur Orts-Säuberungsaktion

Gemeinschaftsaktion „Sauberes Reutte“: Frühjahrsputz für das Ortsgebiet

Die Stadtgemeinde Reutte ruft die Bevölkerung zu einer großen Gemeinschaftsaktion unter dem Motto „Sauberes Reutte“ auf. Am Samstag, dem 11. April, soll das Ortsgebiet von unschönen Hinterlassenschaften befreit und das Ortsbild sommertauglich gemacht werden.

Die Aktion richtet sich an alle Altersgruppen, jede helfende Hand ist willkommen. Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als auch Familien und Freundesgruppen.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Diese muss bis Freitag, den 27. März, in der Umweltabteilung der Stadtgemeinde Reutte erfolgen. Ansprechpartner ist Markus Antretter, der per E‑Mail unter [email protected] und telefonisch unter 05672/72300-53 erreichbar ist. Der genaue Treffpunkt wird den Teilnehmenden nach der Anmeldung mitgeteilt.

Die Gemeinschaftsaktion beginnt am Samstag, dem 11. April, um 9 Uhr. Für den Aktionstag sind verschiedene Sammelpunkte in der Stadt Reutte vorgesehen. Handschuhe und Müllsäcke werden den Teilnehmenden kostenlos zur Verfügung gestellt und können vorab im Stadtamt Reutte im Zimmer 19 abgeholt werden.

Als Dankeschön für das Mitwirken spendiert die Gemeinde Reutte eine Brotzeit. Diese ist für den Aktionstag gegen 11 Uhr beim Bauhof in der Kaiser-Lothar-Straße geplant.

Hintergrund

Im Artikel wird beschrieben, dass nach dem Schmelzen des Schnees Müll in Feldern, auf Spazierwegen und in Erholungsgebieten sichtbar wird. Die Aktion „Sauberes Reutte“ setzt hier an und soll dazu beitragen, das Ortsbild zu verbessern.

Offene Punkte

Im Artikel wird nicht angegeben, in welchem Jahr der 11. April der Aktion „Sauberes Reutte“ stattfindet. Ebenfalls nicht genannt werden die genaue Anzahl der Sammelpunkte in der Stadt Reutte und die voraussichtliche Gesamtdauer der Sammelaktion. Auch ist nicht ausgeführt, ob die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist.