Foodsharing und Offene Kühlschränke: Vorarlbergs innovative Strategien gegen Lebensmittelverschwendung

Foodsharing und Offene Kühlschränke gegen Lebensmittelverschwendung in Vorarlberg

In Vorarlberg landen in Privathaushalten und im Handel weiterhin große Mengen an genießbaren Lebensmitteln im Müll. Initiativen wie „Foodsharing“ und Offene Kühlschränke setzen auf Wiederverteilung, um Lebensmittelverschwendung zu verringern.

Ein durchschnittlicher Vorarlberger Haushalt wirft pro Jahr rund elf Kilogramm noch genießbare Lebensmittel weg. Etwa zehn Prozent der vermeidbaren Lebensmittelabfälle entstehen im Handel.

Foodsharing engagiert sich in Betrieben

Die Initiative „Foodsharing“ hat das Ziel, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem überschüssige Lebensmittel gerettet und weiter verteilt werden. In Vorarlberg sind rund 60 Personen als „Foodsharer“ aktiv, die in 17 Betrieben Lebensmittel abholen.

Laut Pascal Schmidt von „Foodsharing Vorarlberg“ stellen sich die Foodsharer in den Betrieben vor und erklären, dass sie gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen. Sie bieten an, Lebensmittel mitzunehmen, die ansonsten entsorgt würden. Für diese Lebensmittel tragen die Foodsharer die Verantwortung.

Die Engagierten absolvieren über die „Foodsharing“-Plattform eine kurze Ausbildung, zu der auch eine Hygieneschulung gehört. Nach Angaben von Pascal Schmidt verkaufen die Foodsharer die Produkte nicht, sondern sorgen dafür, dass die geretteten Lebensmittel gegessen werden. Für den Lebensmittelhandel bedeutet dies laut Schmidt weniger Müll.

Offene Kühlschränke in ganz Vorarlberg

Seit sieben Jahren gibt es in Vorarlberg Offene Kühlschränke. Mittlerweile existieren 15 Standorte, unter anderem in alten Telefonzellen, vor Schulen und in Bibliotheken.

Das Prinzip lautet, dass jede Person Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen darf. Die Nutzung ist kostenlos. In die Kühlschränke dürfen frische und genießbare Lebensmittel, Ernteüberschüsse sowie selbst eingekochte Lebensmittel gelegt werden, sofern sie sauber beschriftet sind. Auch Produkte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum sind erlaubt.

Nicht in die Offenen Kühlschränke dürfen Produkte mit überschrittenem Verbrauchsdatum, rohe tierische Produkte, geöffnete Packungen, Alkohol sowie gefrorene Lebensmittel. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kontrollieren täglich die Einhaltung dieser Regeln, reinigen und befüllen die Kühlschränke.

Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum

Das Mindesthaltbarkeitsdatum garantiert laut Darstellung im Zusammenhang mit den Initiativen die Qualität eines Produkts bis zu einem bestimmten Datum und gilt nicht als Wegwerfdatum. Das Verbrauchsdatum markiert bei leicht verderblichen Lebensmitteln eine Sicherheitsgrenze.

Lebensmittel mit überschrittenem Verbrauchsdatum sollen demnach nicht mehr verzehrt werden, um Gesundheitsrisiken durch Keime zu vermeiden.