FH Campus 02: Dreißig Jahre erfolgreiche Verknüpfung zwischen akademischer Welt und steirischer Wirtschaft

FH Campus 02 seit drei Jahrzehnten Partner der steirischen Wirtschaft

Die Fachhochschule Campus 02 in Graz wurde vor 30 Jahren als Fachhochschule der Wirtschaft gegründet und ist seither eng mit Betrieben in der Steiermark verbunden. Viele der knapp 7.500 Absolventinnen und Absolventen haben nach ihrem Abschluss eine Beschäftigung in steirischen Unternehmen gefunden.

Aktuell verzeichnet die FH Campus 02 rund 400 Studienabschlüsse pro Jahr und bietet mehr als 1.400 Studienplätze an. Zahlreiche Studierende sind dabei berufstätig und bereits während des Studiums in Unternehmen tätig.

Kooperationen mit Betrieben und Fokus auf KMU

Die FH Campus 02 arbeitet in Forschung und Entwicklung mit Unternehmen zusammen. Ein Beispiel ist das Überwachungssystem „Chicken Watcher“ für Hühnerställe, das gemeinsam mit steirischen Betrieben entwickelt wurde. Darüber hinaus wurden Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz in Kooperation mit Unternehmen umgesetzt.

Rektorin Kristina Edlinger-Ploder betont die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen für die Hochschule. Nach ihren Angaben entwickelt die FH Campus 02 gemeinsam mit Unternehmen Prototypen und bearbeitet spezielle Fragen im Anlagenbau. In den vergangenen Jahrzehnten wurden nach Hochschulangaben jährlich bis zu 200 Unternehmen unterstützt.

Bewertung durch Wirtschaftskammer und Hochschulleitung

Der Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark, Karl Heinz Dernoscheg, bezeichnet die FH Campus 02 als wichtigen Faktor für die steirische Wirtschaft. Er hebt hervor, dass der Standort wirtschaftlich auf Unterstützungen durch Wissenschaftler, junge Leute und Hochschulen angewiesen sei und die Fachhochschule daher ständig weiterentwickelt werden müsse.

Geschäftsführer Erich Brugger verweist auf eine Beschäftigungsquote von 91 Prozent der Absolventinnen und Absolventen drei Jahre nach dem Abschluss in der Wirtschaft. Diesen Wert sieht er als Spitzenwert und gibt an, dass vergleichbare Studien anderer Hochschulen etwa zehn Prozentpunkte darunterliegen. Nach seinen Angaben sind die Studierenden der FH Campus 02 berufstätig und verfügen vom ersten Moment an über einen Job im Unternehmen.

Karrierewege der Studierenden

Rund 20 Prozent der berufsbegleitend Studierenden kommen bereits in Führungspositionen an den Campus 02. Nach Angaben der Hochschule verdoppelt sich dieser Anteil nach dem Abschluss.