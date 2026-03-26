Erhebliche Neuschneemengen in Vorarlberg: Alle Fakten zur Lawinengefahr und Straßenverhältnissen

Wintereinbruch bringt viel Neuschnee und erhöhte Lawinengefahr in Vorarlberg

Ein Wintereinbruch hat in Vorarlberg in vielen Regionen für eine geschlossene Schneedecke gesorgt. In einzelnen Gebieten fiel in kurzer Zeit mehr Neuschnee als im bisherigen Verlauf des Winters.

Während in Bregenz im beschriebenen Zeitraum kein Schnee fiel, meldeten vor allem höher gelegene Regionen erhebliche Neuschneemengen. Gleichzeitig stieg in den Bergen die Lawinengefahr deutlich an.

Stellenweise mehr Schnee als im gesamten bisherigen Winter

In Vorarlbergs Bergregionen fielen örtlich in kurzer Zeit bis zu 70 Zentimeter Neuschnee. Als Beispiel für kräftige Schneefälle wird St. Gerold im Großen Walsertal genannt. Dort wurden bis Donnerstagvormittag 60 Zentimeter Neuschnee gemessen.

ORF-Vorarlberg-Meteorologe Thomas Rinderer, dessen Heimatgemeinde St. Gerold ist, wird mit der Aussage zitiert, so viel Schnee auf einmal habe es im ganzen Winter nicht gegeben. In der Nachbargemeinde Sonntag wurden laut Helmut Bischof über 30 Zentimeter Neuschnee gemeldet.

Lawinengefahr deutlich erhöht

Der Wintereinbruch hat die Lawinengefahr in Vorarlberg deutlich ansteigen lassen. Oberhalb der Waldgrenze gilt für Donnerstag Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfteiligen Skala, unterhalb der Waldgrenze Stufe drei.

Der Lawinenwarndienst weist auf viel Neu- und Triebschnee hin. Es sei mit spontanen, auch großen Schneebrettern zu rechnen. Bereits einzelne Wintersportler könnten demnach sehr leicht Lawinen auslösen, auch aus flacheren Bereichen heraus. Mit anhaltenden Niederschlägen und zunehmender Windverfrachtung sollen die Gefahrenstellen im Laufe des Donnerstags weiter zunehmen. Die Verhältnisse für Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche werden als sehr kritisch beschrieben.

Erhöhte Vorsicht auf den Straßen

Auf vielen Straßen in Vorarlberg war aufgrund von Schneeglätte erhöhte Vorsicht erforderlich. In höher gelegenen Regionen herrschte stellenweise Schneekettenpflicht, unter anderem am Arlberg. Vereinzelt kam es durch liegengebliebene Lkw zu Verkehrsbehinderungen.

Aussichten für Freitag

Den Prognosen zufolge bleibt es am Freitag spätwinterlich. Zunächst wird weiterer Schneefall vor allem im Bereich der Berge erwartet, im Rheintal soll es am Vormittag bereits trocken sein. Bis Mittag soll es allgemein abtrocknen.

Für Freitag werden Auflockerungen mit Sonnenfenstern und leichter Nordwind vorhergesagt. Die Temperaturen sollen zwischen minus 1 und plus 5 Grad Celsius liegen, in 2.000 Metern Höhe werden rund minus 11 Grad erwartet.