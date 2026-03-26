Eltern kämpfen für Hallenbad im Flachgau: Über 3000 Unterschriften gesammelt

Petition für raschen Bau eines Hallenbads im Flachgau

In Seekirchen im Flachgau wird derzeit der Bau eines Hallenbads diskutiert. Der Elternverein des Gymnasiums Seekirchen setzt sich mit einer Petition für eine rasche Umsetzung des Projekts ein.

Die Petition trägt den Titel „Hallenbad im Flachgau jetzt!“ und wurde von mehr als 3.000 Personen aus Salzburg unterschrieben. Die Unterzeichner fordern einen baldigen Bau eines Hallenbads im Flachgau.

Mitinitiiert wurde die Petition von Dieter Pirchner, dem Obmann des Elternvereins des Gymnasiums Seekirchen. Hintergrund ist unter anderem der Schwimmunterricht für Schülerinnen und Schüler, für den derzeit nach Bayern ausgewichen wird.

Für den Unterricht fahren die Kinder nach Berchtesgaden oder Freilassing. Die umliegenden Hallenbäder in Salzburg werden als sehr stark frequentiert beschrieben, weshalb es laut den Angaben schwierig ist, dort freie Bahnen zu finden.

Verpflichtende Schwimmkurse können nicht in umliegenden Seen abgehalten werden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Kinder häufig Angst haben, in einem See schwimmen zu lernen, wenn sie den Boden nicht sehen. Für Schwimmkurse in Seen gelten außerdem höhere Auflagen für das Betreuungspersonal.

Das Land hält an den Plänen für ein Hallenbad im Flachgau fest. Der Baubeginn soll sich aus Budgetgründen auf die Jahre 2027/28 verschieben. Ursprünglich war der Baustart für das laufende Jahr vorgesehen.