Chip ohne Registrierung: Wie fehlende Daten Wiens Fundtiere im Stich lassen

Viele Fundtiere in Wien trotz Chip nicht korrekt registriert

Im Wiener Tierquartier sind im vergangenen Jahr insgesamt 2.388 Tiere aufgenommen worden. Darunter waren zahlreiche Hunde und Katzen, die in der Stadt Wien gefunden wurden oder deren Besitzer erkrankt oder verstorben sind.

Von rund 300 aufgefundenen Hunden wurde nur etwa die Hälfte wieder abgeholt. Bei über 1.100 aufgefundenen Katzen kehrte lediglich rund ein Viertel zu ihren Besitzern zurück.

Viele der aufgefundenen Tiere sind zwar gechippt, jedoch nicht korrekt registriert. Etwa 80 Prozent aller Hunde, die ins Wiener Tierquartier kommen, verfügen über einen Mikrochip. Im Jahr 2025 war jedoch nur knapp etwas mehr als ein Drittel dieser Hunde korrekt registriert. Bei richtig eingetragenen Daten können die Besitzer rasch kontaktiert werden.

Nach Angaben des Veterinäramtes Wien und des Tierquartiers Wien verliert ein Mikrochip ohne aktuelle Daten seinen entscheidenden Nutzen. Die Registrierung ist für Hunde sowie für Zuchtkatzen gesetzlich verpflichtend. Die Daten in der Heimtierdatenbank müssen aktuell gehalten und bei Änderungen der Kontaktdaten oder bei einer Weitergabe eines Tieres angepasst werden.

Die Leiterin des Veterinäramtes Wien, Ruth Jily, erklärte, dass es in Wien keine Streunerhunde gebe und jeder Fundhund zuvor ein Zuhause gehabt habe. Bei vielen Katzen lasse sich aufgrund des Verhaltens und des Pflegezustands erkennen, dass sie Menschen gehört haben. Jily zufolge wird das rund um die Uhr verfügbare Fundtierservice oft nicht kontaktiert. Es werde davon ausgegangen, dass manche Tiere nicht gesucht und im schlimmsten Fall ausgesetzt wurden.

Das Aussetzen von Tieren kann mit Strafen von bis zu 7.500 Euro geahndet werden. Im Vorjahr wurden rund 270 Fälle fehlender Mikrochips oder fehlender Registrierungen vom Veterinäramt angezeigt.