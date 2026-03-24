Bellaria Kino in Wien: Modernisiertes Traditionshaus öffnet im April wieder seine Türen

Bellaria Kino in Wien eröffnet im April nach Modernisierung wieder

Das Bellaria Kino in Wien öffnet am 16. April wieder seine Türen. Das traditionsreiche Haus befindet sich im 115. Jubiläumsjahr und wurde vor der Wiedereröffnung renoviert und technisch neu ausgestattet.

Das Bellaria Kino gehört zu den ältesten Kinos in Wien und liegt hinter dem Volkstheater. Der Kinosaal verfügt nach dem Umbau über 116 Sitzplätze und eine moderne technische Ausstattung. Zusätzlich wurde ein neuer Barbereich eingerichtet.

Betreiber des Kinos sind Sophie und Michael Stejskal, die auch das Votiv Kino führen. Für die Bar im Bellaria Kino sind die Gastronomen Moritz Baier und Daniel Botros verantwortlich, die dem Café Liebling zugeordnet sind.

Geplant ist ein Repertoire-Programm mit einer Auswahl von Filmen aus dem aktuellen Kinoangebot. Zudem sollen weiterhin Filmklassiker gezeigt werden, darunter Produktionen aus 100 Jahren Filmgeschichte.

Die Wiedereröffnung wurde von den Betreibern am Dienstag mitgeteilt. Ursprünglich war vorgesehen, das Bellaria Kino bereits 2022 wieder zu eröffnen. Für dieses Vorhaben gab es finanzielle Unterstützung der Stadt Wien sowie eine Crowdfunding-Aktion, die im Artikel als geglückt bezeichnet wird. 2024 äußerte sich Michael Stejskal zu Verzögerungen beim Projektfortschritt; im Beitrag werden die Gründe als „unglückliche Verzahnung von Umständen“ beschrieben, ohne nähere Details zu nennen.