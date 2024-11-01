BAWAG prüft Übernahme der irischen Bank PTSB

Die österreichische BAWAG hat ein unverbindliches Angebot zur Übernahme der irischen Bank PTSB abgegeben. Ob daraus ein verbindliches Angebot wird und in welcher Höhe, ist nach Angaben der Bank noch offen.

Der irische Staat hält derzeit 57,4 Prozent an PTSB. Der Vorstand der Bank hatte im Oktober 2025 einen formellen Verkaufsprozess gestartet.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte PTSB ein bereinigtes EBIT von 149 Millionen Euro. Neben BAWAG zeigen auch die US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaften Centerbridge Partners und Lone Star Interesse an der irischen Bank.

BAWAG hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Institute und Geschäftsbereiche übernommen. Dazu zählen das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays, die niederländische Knab Bank sowie in den USA die Peak Bancorp mit der Idaho First Bank.

Offene Punkte

Noch ist unklar, ob BAWAG ein verbindliches Angebot für PTSB vorlegen wird. Ein möglicher Kaufpreis steht derzeit nicht fest; von dritter Seite genannte Beträge wurden von der Bank nicht bestätigt.