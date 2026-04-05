Autismus in Kärnten: Wie frühzeitige Erkennung und richtige Unterstützung den Unterschied machen können

Autismus in Kärnten: Experten betonen Bedeutung früher Diagnose und Unterstützung

In Kärnten sind nach aktuellen Angaben rund 15.000 Menschen von Autismus betroffen. Schätzungen zufolge betrifft Autismus bis zu drei Prozent der Bevölkerung.

Rund um den Weltautismustag rücken Fachleute in Kärnten insbesondere die frühzeitige Diagnose und gezielte Unterstützung für autistische Menschen in den Mittelpunkt. Der Aktionstag soll dabei auch Orientierungshilfen für Betroffene und ihre Familien bieten.

Autistische Personen zeigen häufig intensivere Wahrnehmungen und empfinden ihre Umgebung oft als überfordernd. Expertinnen weisen darauf hin, dass überzeichnete Darstellungen in Filmen zu falschen Vorstellungen von Autismus beitragen können. Autismus werde zudem oft nicht erkannt.

Die Autismus-Expertin Sabrina Glatzl betont, autistische Personen könnten von außen betrachtet ganz normal aussehen. Autismus sei in der Gesellschaft vorhanden, werde aber noch immer unzureichend erkannt. Besonders im Kindergarten und in der Schule werde Autismus sichtbar oder auch übersehen.

Glatzl verweist darauf, dass statistisch in nahezu jeder Kindergarten- oder Schulgruppe mindestens ein Kind mit Autismus betroffen ist. In Gruppen oder Klassen mit 24 bis 30 Kindern seien erfahrungsgemäß meist mehr als ein Kind betroffen. Autismus wird dabei ausdrücklich nicht als Krankheit beschrieben, die im klassischen Sinn geheilt werden muss.

Die Klagenfurter Psychotherapeutin und Psychologin Sigrid Jernej unterstreicht, wie wichtig fachliche Unterstützung vor allem für junge Menschen mit Autismus ist. Kinder mit Autismus hätten oft einen langen Leidensweg, wenn der Autismus sehr spät erkannt werde.

Nach ihren Angaben müssen sich Kinder mit Autismus im Kindergarten oder in der Schule häufig stark anpassen. Sie haben oft Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, sind eher für sich alleine und können nur wenige Freundschaften knüpfen oder aufrechterhalten.

Jernej empfiehlt eine Abklärung und anschließende Therapie bei Autismus ausdrücklich. Eine Diagnose sei für viele Eltern oft eine Erleichterung, weil sie eine Erklärung für das Verhalten des Kindes biete. Wenn es Schwierigkeiten gebe, werde eine Diagnose benötigt, um passgenaue Hilfe zu ermöglichen.

Als Beispiele für Unterstützungsangebote werden Schulassistenz oder spezielle Fördermaßnahmen genannt. Für eine Abklärung von Autismus ist etwa im Klinikum in der Regel eine Überweisung vom Kinder- oder Hausarzt erforderlich, wobei mit Wartezeiten zu rechnen ist. Zusätzlich gibt es Psychologen, die auf privater Basis Autismus-Diagnosen anbieten.

Fachleute heben hervor, dass frühzeitige Diagnosen und therapeutische Unterstützung bei Autismus von großer Bedeutung sind. Der Weltautismustag lenkt den Blick gezielt auf diese Themen und soll Betroffene sowie ihre Familien bei der Orientierung unterstützen.