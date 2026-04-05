Arche Noah startet Sortenportal: Heimat für 2.000 seltene Pflanzen und Saatgüter

Neues „Sortenportal“ für seltene Pflanzen und Saatgut online

Unter dem Namen „Sortenportal“ steht eine neue Internetplattform für seltene Pflanzensamen und -pflanzen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an interessierte Personen in Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum.

Über die Plattform können Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner Sorten erwerben oder tauschen, die kaum mehr im Handel zu finden sind. Ziel ist es, altes Saatgut weiterhin anzubauen und damit zu erhalten.

Betreiber des Sortenportals ist der Verein Arche Noah mit Sitz in Schiltern im Bezirk Krems. Aufgelistet sind nach Angaben der Betreiber derzeit mehr als 2.000 seltene Sorten, darunter Gemüse, Obst, Heilpflanzen, Bäume und Pilze. Beispiele sind Barbarakresse, Spitzlings-Äpfel und die Karamellbeere.

Im Sortenportal werden unter anderem alte Zuchtsorten, Landsorten und Hofsorten angeboten. Erhalten werden diese seltenen Sorten unter anderem von Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern sowie von Landwirten in Österreich.

Die Plattform versteht sich nicht als Onlineshop im klassischen Sinn. Pflanzen oder Samen werden nur in kleineren Mengen angeboten, die Anbieter handeln aus ideellen Gründen und können eine Aufwandsentschädigung verlangen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Pflanzen zu tauschen.

Das Sortenportal dient als digitales Angebot, um sich über besondere Pflanzen auszutauschen und seltene Sorten zu entdecken. Laut Ursula Steiner vom Verein Arche Noah sind standortangepasste Sorten im Zusammenhang mit Klimaveränderungen wichtig.

Die Nutzung des Sortenportals ist für alle Interessierten kostenlos. Nutzerinnen und Nutzer können ein Konto eröffnen, sich über Angebote aus verschiedenen Regionen des deutschsprachigen Raums informieren und selbst Pflanzen anbieten. Die Website ist unter der Adresse https://www.sortenportal.at erreichbar.