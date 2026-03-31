AEC-Rampenverbau: Linz investiert eine Million Euro in sicheren Verkehr, während Nibelungenbrücke-Debatte anhält

Rampe beim Ars-Electronica Center wird verbreitert – Debatte um Nibelungenbrücke geht weiter

Die Stadt Linz lässt die Rampe beim Ars-Electronica Center (AEC) verbreitern und neu errichten. Ziel des Projekts ist es, den bestehenden Engpass zu beseitigen.

Die Kosten für den Neubau der Rampe werden mit insgesamt einer Million Euro angegeben. Die Arbeiten sollen im Juli abgeschlossen sein.

Stadt und Land haben beschlossen, die Rampe um einen Meter zu verbreitern. An der bestehenden Rampe kommt es laut Bericht immer wieder zu gefährlichen Situationen. Während der Bauarbeiten wird eine neue Verkehrsführung eingerichtet.

Für die Zeit der Bauphase steht Fußgängern ein Ausweichweg über die Kirchengasse zur Verfügung. Radfahrer sollen währenddessen über die Flußgasse umgeleitet werden.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Donau ist für das Gegenstück der Rampe auf Linzer Seite die Fertigstellung für Mitte 2027 geplant. Damit wird der Ausbau der Verbindung im Bereich des Ars-Electronica Centers etappenweise umgesetzt.

Radlobby begrüßt Projekt, übt aber Kritik an Nibelungenbrücke

Die Radlobby Linz begrüßt die Verbreiterung der Rampe beim Ars-Electronica Center. Gleichzeitig bleibt sie gegenüber der Verkehrspolitik auf der Nibelungenbrücke kritisch.

Die Interessensvertretung fordert weiterhin Verbesserungen der Donauquerung über die Nibelungenbrücke für den Radverkehr. Radfahren in Linz, insbesondere im Bereich der Nibelungenbrücke, ist laut Bericht ein viel diskutiertes Thema.

Frühere Maßnahmen auf der Nibelungenbrücke

Ein beidseitiges Radwegeprojekt auf der Nibelungenbrücke musste teilweise abgebrochen werden, nachdem Autofahrer protestiert hatten. Der damals eingerichtete Radfahrstreifen sorgte im Frühjahr laut Bericht für Verkehrschaos und wurde nach nur zehn Tagen teilweise wieder rückgebaut.

Die Kosten für dieses Projekt auf der Nibelungenbrücke beliefen sich auf knapp eine halbe Million Euro. Im Raum stand zudem die Idee, einen Anbau an der Brücke zu errichten, um Fußgänger auszuweichen und Radfahrern mehr Platz zu bieten.

Die Radlobby Linz bezeichnet die Verkehrspolitik auf der Nibelungenbrücke in einem Zitat als „total gescheitert“.